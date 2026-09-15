Афоризмы в фильмах Л. Гайдая

Жанна Чешева

Natali Да, согласна, что раньше над фильмами работала целая команда профессионалов, поэтому эти фильмы становились классикой, которую хочется пересматривать и пересматривать.... С современным кино у меня не получается выстроить подобных отношений: одного просмотра (как правило, на полуторной или двойной скорости) оказывается достаточным...

Я абсолютно все смотрю на двоечке, и даже при этом не всегда могу досмотреть до конца. Знаю одного режиссёра, который говорит, что в принципе понять, стоит ли досматривать фильм, можно буквально через 10 минут просмотра (но это, конечно, на нормальной скорости) 😆🤣😂