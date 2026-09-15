Решила с вами поделиться презентацией своей внучки))) Очень уж она мне нравится, так что прошу любить и жаловать.
Афоризмы в фильмах Л. Гайдая
Комментарии
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Жанна Чешева
Natali
Да, согласна, что раньше над фильмами работала целая команда профессионалов, поэтому эти фильмы становились классикой, которую хочется пересматривать и пересматривать.... С современным кино у меня не получается выстроить подобных отношений: одного просмотра (как правило, на полуторной или двойной скорости) оказывается достаточным...
Я абсолютно все смотрю на двоечке, и даже при этом не всегда могу досмотреть до конца. Знаю одного режиссёра, который говорит, что в принципе понять, стоит ли досматривать фильм, можно буквально через 10 минут просмотра (но это, конечно, на нормальной скорости) 😆🤣😂
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6 д.
Natali
Жанна Чешева
Я абсолютно все смотрю на двоечке, и даже при этом не всегда могу досмотреть до конца. Знаю одного режиссёра, который говорит, что в принципе понять, стоит ли досматривать фильм, можно буквально через 10 минут просмотра (но это, конечно, на нормальной скорости) 😆🤣😂
Ну да, я, пожалуй, соглашусь, что 10 минут дают общее представление о всём фильме... 🤔
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5 д.
Светлана Рыбчинская
Natali
Ну да, я, пожалуй, соглашусь, что 10 минут дают общее представление о всём фильме... 🤔
Да,как-то так...🤔
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5 д.
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