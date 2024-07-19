Автор: Драго Боснич -18 июля 2024 г. Статью с англ. языка перевёл ЯндексНи для кого не секрет, что организованный НАТО украинский конфликт привел к абсолютно беспрецедентным жертвам среди сил киевского режима.
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