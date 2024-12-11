Тазовский район впервые присоединился к акции «Светлый ангел»

В Тазовском прошла ярмарка благотворительной акции «Светлый ангел». Муниципалитет впервые присоединился к проекту, который проходит под эгидой Салехардской епархии совместно с благотворительным фондом «Ямине».
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