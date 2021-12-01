Ситуация с нехваткой электроники для авто стабилизируется в 2022 году - Минпромторг РФ

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Проблемы с нехваткой электронных компонентов для автопромышленности в мире в будущем году полностью решены не будут, ситуация может стабилизироваться, заявил журналистам замглавы Минпромторга России Василий Шпак.