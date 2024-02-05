Путин обсудит с Эрдоганом Газу и зерновую сделку: главное за сутки

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. Владимир Путин готовится отправиться в Турцию с государственным визитом, Владимиру Зеленскому предрекли лишение президентских полномочий, а в Карелии ищут пропавший вертолет Ми-8.
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