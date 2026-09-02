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Рацион ребёнка от 1 до 3 лет: роль белков, жиров и углеводов

Первые годы жизни — время активного роста и развития. В этот период закладываются основы иммунитета, формируются органы и системы, а питание напрямую влияет на самочувствие ребёнка.

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