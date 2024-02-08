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Газета.ру

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RT: журналиста Такера Карлсона заметили в VIP-зале аэропорта Шереметьево

RT: журналиста Такера Карлсона заметили в VIP-зале аэропорта Шереметьево

Американского журналиста и экс-ведущего Fox News Такера Карлсона, который взял интервью у российского президента Владимира Путина, заметили в московском аэропорту Шереметьево, сообщает RT в Telegram-канале.

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