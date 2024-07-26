Молодая семья из Талдома приобрела жилье благодаря субсидии

Семья Гуржи из Талдомского городского округа начала ремонт в собственной двухкомнатной квартире. Приобрести квадратные метры им удалось с помощью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище».
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