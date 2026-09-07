На границе России и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманная

На границе Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) открыли мост, соединяющий два государства.
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