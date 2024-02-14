5 тысяч немецких военных находятся под вопросом

Планы Германии по размещению на территории Литвы немецкой бригады численностью 5 тысяч военных находятся под вопросом, пока неясно, как она будет формироваться, потенциальные новобранцы не имеют представления о том, где будут жить их семьи, пишет газета Financial Times.
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