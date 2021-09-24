Фигуристка Трусова снялась с этапа Кубка России из-за проблем со здоровьем

Фигуристка Александра Трусова, которая является бронзовым призером чемпионата мира по фигурному катанию, была вынуждена сняться с этапа Кубка России, поскольку у нее проблемы со здоровьем.
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