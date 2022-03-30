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Дмитрий Медведев предрек наступление «эры региональных валют»

Дмитрий Медведев предрек наступление «эры региональных валют»

Зампред Совбеза оценил последствия «адских санкций западного мира».Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о грядущем новом финансовом миропорядке, возникшем в результате введения «адских санкций против России».

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