Элла Памфилова сообщила о бесперебойной работе ГАС "Выборы"

ГАС "Выборы" в Новокуйбышевске Самарской области функционирует нормально после атаки БПЛА 11 сентября.
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