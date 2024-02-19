Песков: Украине трудно что-то сделать, что могло еще больше ухудшить их имидж

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинским властям трудно сделать еще что-то, чтобы еще больше ухудшить свой имидж Так он прокомментировал новости о планах Киева продать российские активы, которые попали под санкции.
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