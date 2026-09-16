Главным экономистом Всемирного банка стал ученый, получивший Нобелевскую премию за борьбу с бедностью

Майкл Кремер работает и преподает в Чикагском университете, в 2019 он получил Нобелевскую премию по экономике с формулировкой "за экспериментальный подход к смягчению глобальной бедности".
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