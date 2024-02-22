Михаил Пореченков предлагает открыть в Сочи киностудию

Как сообщает Кубань 24, Михаил Пореченков отметил: речь идет о том, чтобы снимать в Сочи картины. Многие сюда приезжают для съемок, и если будет студия, рабочие места и оборудование, плюс оказывается помощь при съемках – будет очень хорошо.
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