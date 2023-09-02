Российский историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил, что он отстранен с должности директора Института США и Канады Российской академии наук по инициативе учредителя, 2 сентября сообщает ТАСС.
Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады РАН
Комментарии
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ГМ
Галина Мыльникова
Сначала надо прочитать статью, а потом размышлять
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1 д.
АЮ
Александр Юткин
Это Гарбузов преподнес России гарбуз. Он Россию вообще за страну не считает. Вместо инженеров за границей учили эффективных прохвостов. Вот и получили.
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1 д.
ГМ
Галина Мыльникова
Если автор сравнивает статью Гарбузова с позицией Гиркина, то я с частью высказываний Гиркина о внутреннем положении РФ согласна. Чтобы подавать пример другим странам и создавать блоки в противовес блокам коллективного Запада. надо покончить с беспрецедентной корррупцией, кумовством в РФ, восстановить прямые выборы глав местного самоуправления, депутатского корпуса всех уровней, ввести парламентский контроль над судебной и исполнительной властью и много чего дпугого, а потом объявлять себя пассионариями планетарного масштаба.
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1 д.
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