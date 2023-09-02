Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады РАН

Это Гарбузов преподнес России гарбуз. Он Россию вообще за страну не считает. Вместо инженеров за границей учили эффективных прохвостов. Вот и получили.

ГМ

Галина Мыльникова

Если автор сравнивает статью Гарбузова с позицией Гиркина, то я с частью высказываний Гиркина о внутреннем положении РФ согласна. Чтобы подавать пример другим странам и создавать блоки в противовес блокам коллективного Запада. надо покончить с беспрецедентной корррупцией, кумовством в РФ, восстановить прямые выборы глав местного самоуправления, депутатского корпуса всех уровней, ввести парламентский контроль над судебной и исполнительной властью и много чего дпугого, а потом объявлять себя пассионариями планетарного масштаба.