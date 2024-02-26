France 24: ЕС хочет опровергнуть идею, что дела на Украине разваливаются

Лидеры стран ЕС намерены провести по помощи Киеву, поскольку блоку необходимо опровергнуть "любое впечатление" о плачевном состоянии дел на Украине на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.
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