Жители квартиры с обвалившимся потолком спят в куртках, потому что их так и не переселили.Мы уже писали о семье из Октябрьского, которую в конце августа чуть не убила рухнувшая отделка.
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