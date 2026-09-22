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Иркутск Сегодня

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Байкальский международный экологический конгресс стартует в Иркутске 24 сентября

Байкальский международный экологический конгресс пройдет в Иркутской области под эгидой ЮНЕСКО. В нем примут участие представители 15 государств, 40 регионов России — всего больше 800 человек.

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