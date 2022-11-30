Царьград

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В сети появились кадры масштабного пожара на нефтебазе в Брянской области

Выяснилась причина взрывов резервуаров с топливом в Суражском районе.Пожар на нефтебазе в Брянской области был вызван попаданием в резервуар с дизельным топливом неустановленного боеприпаса, который был сброшен на нефтебазу с управляемого БЛПА.

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