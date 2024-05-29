Посол Мексики призван решить проблему необоснованных отказов россиянам во въезде в страну

Посол Мексики в Российской Федерации Эдуардо Вильегас Мехиас был приглашен в Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД), где ему рассказали о необходимости принятия мер по предотвращению необоснованных отказов россиянам во въезде в страну.
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