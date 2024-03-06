Сладкая газировка может вызвать мерцательную аритмию

Употребление двух и более литров искусственно подслащенных напитков в неделю (что эквивалентно средней порции газировки в день) повышает риск развития мерцательной аритмии на 20%, сообщается в новом исследовании.
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