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Регионы России

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Поздравление с 90-летием генерал-лейтенанта Нората Тер-Григорьяна

Поздравление с 90-летием генерал-лейтенанта Нората Тер-Григорьяна

Генерал-лейтенант Норат Григорьевич Тер-Григорьянц — выдающийся военачальник, ветеран боевых действий в Афганистане, человек, чья жизнь стала примером верности долгу, мужества и беззаветного служения Отечеству.

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