Поздравление с 90-летием генерал-лейтенанта Нората Тер-Григорьяна

Генерал-лейтенант Норат Григорьевич Тер-Григорьянц — выдающийся военачальник, ветеран боевых действий в Афганистане, человек, чья жизнь стала примером верности долгу, мужества и беззаветного служения Отечеству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии