Бочаров: на объекте МО под Волгоградом возник пожар из-за беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область, но в результате падения одного из них произошел пожар на территории объекта Минобороны РФ.
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