Для Таджикистана деньги есть. А для русских? Россия совершает одну ошибку за другой. Политолог Артур Атаев объяснил, в чём причина такого потребительского отношения к нашему государству со стороны бывших советских республик.
Для Таджикистана деньги есть. А для русских? Россия совершает одну ошибку за другой
Комментарии
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леонид рыбаков
мое мнение это под прикрытием откаты себе чиновники у власти придумали самый честный приработок .Кто их там проверит сколько на закрытые счета положат еще и в таджикистане который нас ну очень уважают потому насилуют и убивают А театр построим умней убивать будут Уже проходили это ЧИНОВНИКИ 100 ЛЕТ НАЗАД И ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ТОЛЬКО ТО ЧТО ПАРАНДЖУ В МОСКВУ ПРИВЕЗЛИ НЕ ТОЛЬКО НА РОДИНЕ НОСЯТ . Им этот театр как собаке пятая нога тем более что уже строили и пользы не было . коран не позволяет ходить в театр . ЛИЖ БЫ СВОИМ НЕ ПОМОГАТЬ ВСЕ ЧТО ХОЧЕШЬ ПРИДУМАЮТ ОДНИ ОСТАПЫ БЕНДЕРЫ --ОЧО ВТИРАТЕЛЬСТВО ВСЕ ЭТО ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
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