Для Таджикистана деньги есть. А для русских? Россия совершает одну ошибку за другой

леонид рыбаков

мое мнение это под прикрытием откаты себе чиновники у власти придумали самый честный приработок .Кто их там проверит сколько на закрытые счета положат еще и в таджикистане который нас ну очень уважают потому насилуют и убивают А театр построим умней убивать будут Уже проходили это ЧИНОВНИКИ 100 ЛЕТ НАЗАД И ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ТОЛЬКО ТО ЧТО ПАРАНДЖУ В МОСКВУ ПРИВЕЗЛИ НЕ ТОЛЬКО НА РОДИНЕ НОСЯТ . Им этот театр как собаке пятая нога тем более что уже строили и пользы не было . коран не позволяет ходить в театр . ЛИЖ БЫ СВОИМ НЕ ПОМОГАТЬ ВСЕ ЧТО ХОЧЕШЬ ПРИДУМАЮТ ОДНИ ОСТАПЫ БЕНДЕРЫ --ОЧО ВТИРАТЕЛЬСТВО ВСЕ ЭТО ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР