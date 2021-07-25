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Главу ГИБДД Ставрополя подставили — люди знают правду

Главу ГИБДД Ставрополя подставили — люди знают правду

На фото — отец «золотого полковника» Сафонова. На столе — фотография Алексея. На пальце — золотая печатка.

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Геннадий Бережнов
У МВД другая мера ответственности должна быть. Кто стоит на страже Закона и его нарушает достоин высшей меры - расстрел! А иначе нам удачи не видать и нечего смотреть на ЕСПЧ и других пособников США!
Павел К
Да уж. И ...И карьеру сделал сам. ..., и позолоту на унитаз наносил сам, и домик "простой", и поборам на дорогах научил сынка сам,

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