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В Ставропольском крае полицейские задержали подозреваемого в совершении двух мошенничеств

В Ставропольском крае полицейские задержали подозреваемого в совершении двух мошенничеств

Сотрудниками Управления МВД России по городу Ставрополю задержан подозреваемый в совершении мошенничеств.

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