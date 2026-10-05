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Нижегородская правда

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Какой бизнес развивают нижегородские ветераны СВО

Какой бизнес развивают нижегородские ветераны СВО

Пятнадцать победителей второго сезона проекта «СВОё дело» получили сертификаты на развитие бизнеса. Участники проекта – ветераны специальной военной операции и их родственники.

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