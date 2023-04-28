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«Рейнджерс» забросили 2 шайбы в 3-м, 4-м и 5-м матчах серии с «Нью-Джерси». В первых 2 играх было 10 голов

Клуб из Нью-Йорка уступает «Девилс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-3, 0:4 в пятой игре).  В первых двух матчах серии «Рейнджерс» забросили 10 шайб (5:1, 5:1).

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