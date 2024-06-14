Семья арестованного в Азербайджане Варданяна обвинила Баку в пытках миллиардера

Семья арестованного в Азербайджане Рубена Варданяна обвинила Баку в пытках миллиардера. По информации родственников, когда бизнесмен в апреле в знак протеста объявил голодовку, его поместили в карцер, где круглосуточно горел свет, там его заставляли стоять, не разрешали мыться, не давали воды по двое суток.