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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Семья арестованного в Азербайджане Варданяна обвинила Баку в пытках миллиардера

Семья арестованного в Азербайджане Рубена Варданяна обвинила Баку в пытках миллиардера. По информации родственников, когда бизнесмен в апреле в знак протеста объявил голодовку, его поместили в карцер, где круглосуточно горел свет, там его заставляли стоять, не разрешали мыться, не давали воды по двое суток.

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