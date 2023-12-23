ВКС России нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ

ВКС России нанесли удары по расположению частей и подразделений пяти бригад ВСУ на территории ДНР. «Экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации и складам боеприпасов батальонов 1-й отдельной президентской бригады ВСУ в районе н.