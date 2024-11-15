Жительница Металлостроя стала фигуранткой уголовного дела за организацию незаконной миграции

Она работала с двумя подельниками В Колпинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы поселка Металлострой и двух ее подельников, которые подозреваются в организации незаконно миграции.
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