Театральные деятели поспорили о том, должны ли зрители снимать спектакли для социальных сетей. Автор проекта «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили выступил против съемки во время представлений, тогда как актер и продюсер Глеб Данилов назвал короткие видео одним из главных инструментов привлечения аудитории.
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