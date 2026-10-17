Театральные деятели поспорили о том, должны ли зрители снимать спектакли для социальных сетей. Автор проекта «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили выступил против съемки во время представлений, тогда как актер и продюсер Глеб Данилов назвал короткие видео одним из главных инструментов привлечения аудитории.