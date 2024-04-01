«Авангард» утвердил Звягина главным тренером. Контракт подписан до 2026 года

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Контракт с 53-летним специалистом подписан до завершения сезона-2025/26. Звягин был назначен исполняющим обязанности главного тренера омского клуба при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом».