Более 5 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Братска

В Братск готовится к летнему отдыху детей. В предстоящем сезоне 5500 юных братчан отдохнут в различных оздоровительных учреждениях, включая загородные лагеря, санатории и лагеря дневного пребывания, сообщили в администрации города.
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