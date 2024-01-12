Кирби: США больше не поставляют оружие ВСУ из‑за прекращения финансирования

РИАМО - 12 янв. Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США больше не могут поставлять оружие и иную военную помощь Украине, так как прекращено финансирование программы, передает РИА Новости.
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