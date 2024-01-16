В Тюмени выигравший миллиард рублей житель решил обратиться за ним

Выигравший миллиард рублей в «Русском лото» участник розыгрыша из Тюмени обратился за деньгами.РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотереи сообщает, что новый миллиардер уже обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей.