В Тюмени выигравший миллиард рублей житель решил обратиться за ним

Выигравший миллиард рублей в «Русском лото» участник розыгрыша из Тюмени обратился за деньгами.РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотереи сообщает, что новый миллиардер уже обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей.
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