Формула-3. Бедрин завоевал подиум с 18-го места, Барнард выиграл 2-ю гонку в Бельгии

Пилот «Йенцера» Тейлор Барнард одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Спа с десятого места. На второе место с 23-го прорвался пилот «Кампоса» Кристиан Мэнселл, на третье с 18-го – напарник Барнарда Никита Бедрин, четвертым стал еще один представитель «Йенцера» Алехандро Гарсия.