Банки могут потерять до 95 млрд комиссионных доходов из-за цифрового рубля

Внедрение цифрового рубля может умеренно повлиять на прибыльность банков в долгосрочной перспективе, так как лишит их комиссионного дохода от обработки карточных платежей, а средняя стоимость привлечения ликвидности вырастет.
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