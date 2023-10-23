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Банки могут потерять до 95 млрд комиссионных доходов из-за цифрового рубля

Банки могут потерять до 95 млрд комиссионных доходов из-за цифрового рубля

Внедрение цифрового рубля может умеренно повлиять на прибыльность банков в долгосрочной перспективе, так как лишит их комиссионного дохода от обработки карточных платежей, а средняя стоимость привлечения ликвидности вырастет.

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