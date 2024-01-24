Ястремская вышла в полуфинал Australian Open

Даяна Ястремская стала полуфиналисткой Australian Open, обыграв Линду Носкова. В Мельбурне завершился полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором Даяна Ястремская встречалась с Линдой Носковой.
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