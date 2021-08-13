Халхин-Гол

Российское информационное агентство РИА «Новости» сообщило о рассекречивании в Федеральной службе безопасности «доказательств подготовки японских военных к войне с СССР, причем, как стало известно из документов, эти действия велись с 1938 года».
Российское информационное агентство РИА «Новости» сообщило о рассекречивании в Федеральной службе безопасности «доказательств подготовки японских военных к войне с СССР, причем, как стало известно из документов, эти действия велись с 1938 года».
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