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Халхин-Гол

Халхин-Гол

Российское информационное агентство РИА «Новости» сообщило о рассекречивании в Федеральной службе безопасности «доказательств подготовки японских военных к войне с СССР, причем, как стало известно из документов, эти действия велись с 1938 года».

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