Держдепартамент підтвердив незмінність політики США щодо Тайваню Раніше президент Байден заявив про готовність США до військового втручання для захисту острова САН-ФРАНЦИСКО – Президент США Джо Байден і Держдепартамент заявили, що в політиці США щодо Тайваню нічого не змінилося після того, як незвичайно жорстка заява Байдена в понеділок про військову підтримку самоврядного острова викликала гнів […] Сообщение Держдепартамент підтвердив незмінність політики США щодо Тайваню появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.