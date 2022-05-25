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Держдепартамент підтвердив незмінність політики США щодо Тайваню

  Держдепартамент підтвердив незмінність політики США щодо Тайваню Раніше президент Байден заявив про готовність США до військового втручання для захисту острова САН-ФРАНЦИСКО – Президент США Джо Байден і Держдепартамент заявили, що в політиці США щодо Тайваню нічого не змінилося після того, як незвичайно жорстка заява Байдена в понеділок про військову підтримку самоврядного острова викликала гнів […] Сообщение Держдепартамент підтвердив незмінність політики США щодо Тайваню появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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