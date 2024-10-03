В Госдуме предложили сурово наказывать отцов и матерей детей-квадроберов

В Госдуме предложили сурово наказывать отцов и матерей детей-квадроберовДепутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав, документ находится в распоряжении агентства РИА Новости.
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