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Восьмилетний шахматист обыграл 14 соперников в Войковском

В Войковском районе в шахматном клубе центра московского долголетия состоялась шахматная баталия: восьмилетний Рома Шогджиев, чемпион мира в своём возрасте, играя одновременно на 15 досках, уступил только Юрию Марьинскому, взрослому опытному шахматисту, не раз побеждавшему известных гроссмейстеров.

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