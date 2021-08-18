РИА «Новости»: После крушения в Кубинке летные испытания Ил-112В будут продолжены

Программа летных испытаний легкого военного-транспортного самолета Ил-112В будет продолжена несмотря на крушение опытного образца в подмосковной Кубинке во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Программа летных испытаний легкого военного-транспортного самолета Ил-112В будет продолжена несмотря на крушение опытного образца в подмосковной Кубинке во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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