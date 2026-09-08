Глава МИД РФ предупредил о последствиях столкновения Запада с Россией

Короткий ответ с применением принципиально иной войны даст Россия в случае нападения на нее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 сентября в интервью интернет-проекту ведущей Юлии Меньшовой «Сама Меньшова».
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