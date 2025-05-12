В Гагарине торжественно открыли благоустроенный мемориал ВОВ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин: «Здесь проходили кровопролитные бои, и каждый уголок этой земли хранит память о тех, кто сражался за наше будущее» Торжественное открытие благоустроенного Братского захоронения №2 состоялось в Гагарине Смоленской области.
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