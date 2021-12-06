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Творожно-ягодный торт без выпечки — пошаговый рецепт с видео

Творожно-ягодный торт без выпечки — пошаговый рецепт с видео

Замечательный рецепт приготовления творожного торта с сочной ягодой и мандаринами без выпечки, который приятно удивит своими замечательными вкусовыми качествами и обязательно понравится многим! Ингредиенты На рецепт приготовления: Молоко 300 мл.

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