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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наумов о «Локо»: «Провалил трансферное окно. Мостовой – единственное светлое пятно»

Бывший президент « Локомот ива» Николай Наумов оценил летнюю селекцию железнодорожников. «Приобретение Мостового — это единственный хороший трансфер «Локомотива».

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